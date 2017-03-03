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Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом», «Ливерпуль» – с «Арсеналом» и другие матчи
04.03.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 27-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут», «Ливерпуль» – «Арсенал», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Сандерлендом», а «Челси» – с «Вест Хэмом».
Чемпионат Англии
27-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 27-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут», «Ливерпуль» – «Арсенал», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Сандерлендом», а «Челси» – с...
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