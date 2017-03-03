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Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом», «Ливерпуль» – с «Арсеналом» и другие матчи

04.03.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 27-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут», «Ливерпуль» – «Арсенал», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Сандерлендом», а «Челси» – с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

27-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут
Дата проведения
4 марта, 15.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Кристал Пэлас
Дата проведения
4 марта, 18.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Саутгемптон
Дата проведения
4 марта, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Суонси – Бернли
Дата проведения
4 марта, 18.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Сток Сити – Мидлсбро
Дата проведения
4 марта, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Халл
Дата проведения
4 марта, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Арсенал
Дата проведения
4 марта, 20.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Эвертон
Дата проведения
5 марта, 16.30, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

 

Сандерленд – Манчестер Сити
Дата проведения
5 марта, 19.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Челси
Дата проведения
6 марта, 23.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 27-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут», «Ливерпуль» – «Арсенал», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Сандерлендом», а «Челси» – с...

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