Генеральный секретарь БАТЭ и журналист Андрей Вашкевич прокомментировал назначение Игоря Криушенко главным тренером сборной Беларуси.

«Первые дни Игоря Криушенко на посту главного тренера сборной Беларуси прошли тихо. Его назначение не стало сенсацией, к нему не было особых очереди из журналистов. Оно и понятно: Игорь Николаевич хорошо знаком СМИ, он давно у нас на виду. К нему, по сути, нет незаданных вопросов.

Каковы ожидания от сборной в мартовских матчах против македонцев и шведов? Есть ли какие-нибудь особенные? Нет, вряд ли кто-то скажет, что теперь мы ждем от «белых крылаў» чего-то из ряда вон.

Хайп от назначения Хацкевича был несравненно большим. Александр Николаевич гнал лихого коня интернет-популярности, пришпоривая хлесткими интервью «человека с европейским подходом». Его игроцкое прошлое вставало перед глазами подавляющего большинства. Подавляемое меньшинство пыталось вставить что-то о том, что в качестве тренера он не только ничего не выиграл, а даже толком никого не тренировал. Но кому охота слушать такое посреди праздника новых надежд? Ждалось игры, ждалось результата, ждалось невероятного.

Наши ожидания оказались нашими проблемами. Надежды были обмануты. Не то, чтобы это очень новое чувство для тех, кто болеет за сборную, но эффект того разочарования действует и сейчас. Отставка Хацкевича получилось несравненно более громкой, чем назначение преемника.

От Криушенко, выигрывавшего, как ни крути, гораздо больше Хацкевича, не ждут почти ничего. Он назначен на падающем флажке, он и.о. (пусть это лишь юридическая формальность), он совмещает патриотическую поэзию сборной и прозу белазовской жизни. Игроки у него, по сути, те же, что у Хацкевича, только старше на три года.

Возможно, в этом и есть шанс команды Криушенко. От ее тренера не ждут ничего особенного. От ее игры — тоже. От ее результатов — тем более.

Криушенко? Завышенных ожиданий нет. Провалиться нельзя. Приятно удивить – можно», – сказал Вашкевич.