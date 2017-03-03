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Лига чемпионов. БГК имени Мешкова принимает «Вардар»
04.03.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский клуб продолжает выступление в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов
Группа В
БГК имени Мешкова Беларусь – Вардар Македония
4 марта, 19.30
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
ПИК Венгрия – Загреб Хорватия
4 марта, 19.30
Кристианстад Швеция – Виве Кельце Польша
4 марта, 20.15
Турнирное положение: Вардар – 18 очков (12 игр), Райн Левен – 17 (13), Виве – 16 (12), ПИК – 13 (12), БГК – 12 (12), Целе – 9 (13), Загреб – 7 (12), Кристианстад – 6 (12).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Белорусский клуб продолжает выступление в Лиге чемпионов.
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