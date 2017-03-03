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Лига чемпионов. БГК имени Мешкова принимает «Вардар»

04.03.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский клуб продолжает выступление в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов

Группа В

БГК имени Мешкова Беларусь – Вардар Македония

4 марта, 19.30

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

ПИК Венгрия – Загреб Хорватия

4 марта, 19.30

Кристианстад Швеция – Виве Кельце Польша

4 марта, 20.15

Турнирное положение: Вардар – 18 очков (12 игр), Райн Левен – 17 (13), Виве – 16 (12), ПИК – 13 (12), БГК – 12 (12), Целе – 9 (13), Загреб – 7 (12), Кристианстад – 6 (12).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Белорусский клуб продолжает выступление в Лиге чемпионов.

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