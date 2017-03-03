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Кубок президента. 1/4 финала. Пятый матч. «Шахтер» против «Динамо-Молодечно»
04.03.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок президента
1/4 финала
Счет в серии: 3-1
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Кубок президента 1/4 финала Счет в серии: 3-1 Прямая трансляция – «Беларусь 5» ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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