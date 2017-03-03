﻿ Кубок президента. 1/4 финала. Пятый матч. «Шахтер» против «Динамо-Молодечно». 21.by
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Кубок президента. 1/4 финала. Пятый матч. «Шахтер» против «Динамо-Молодечно»

04.03.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок президента

1/4 финала

Шахтер Солигорск – Динамо Молодечно
Дата проведения
4 марта, 17.00, «Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Кубок президента 1/4 финала Счет в серии: 3-1 Прямая трансляция – «Беларусь 5» ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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