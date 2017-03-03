В очередном матче регулярного чемпионата USHL «Янгстаун» на своем льду оказался сильнее «Маскегона» (3:0).

Ворота хозяев защищал белорусский голкипер Иван Кульбаков и отразил 29 бросков за 60 минут. Этот шатаут стал третьим для вратаря в сезоне.

Отметим, что Кульбаков второй по коэффициенту надежности в лиге – 1,92. Процент отраженных бросков голкипера – 91,9.