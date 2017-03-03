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USHL. Кульбаков оформил 3-й шатаут в сезоне

04.03.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата USHL «Янгстаун» на своем льду оказался сильнее «Маскегона» (3:0).

Ворота хозяев защищал белорусский голкипер Иван Кульбаков и отразил 29 бросков за 60 минут. Этот шатаут стал третьим для вратаря в сезоне.

Отметим, что Кульбаков второй по коэффициенту надежности в лиге – 1,92. Процент отраженных бросков голкипера – 91,9.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата USHL «Янгстаун» на своем льду оказался сильнее «Маскегона» (3:0).

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