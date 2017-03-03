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Президент UFC: «Бой Хабиба и Фергюсона можно было спасти, но команда Нурмагомедова решила сделать все по-своему»
04.03.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал команду российского бойца Хабиба Нурмагомедова после отмены боя с Тони Фергюсоном за временный титул UFC в легком весе.
«Бой можно было спасти. Им нужно было просто сразу связаться с руководителем медицинского штаба UFC. Взять телефон и набрать номер. Они же решили сделать все по-своему и повезли Хабиба в первую попавшуюся больницу», – рассказал Уайт.
Напомним, накануне официальной процедуры взвешивания участников турнира UFC 209 Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.
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Президент UFC: «Бой Хабиба и Фергюсона можно было спасти, но команда Нурмагомедова решила сделать все по-своему»
Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал команду российского бойца Хабиба Нурмагомедова после отмены боя с Тони Фергюсоном за временный титул UFC в легком весе.
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