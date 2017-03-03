Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал команду российского бойца Хабиба Нурмагомедова после отмены боя с Тони Фергюсоном за временный титул UFC в легком весе.

«Бой можно было спасти. Им нужно было просто сразу связаться с руководителем медицинского штаба UFC. Взять телефон и набрать номер. Они же решили сделать все по-своему и повезли Хабиба в первую попавшуюся больницу», – рассказал Уайт.

Напомним, накануне официальной процедуры взвешивания участников турнира UFC 209 Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.