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Товарищеские матчи. «Ислочь» играет с гомельским «Локомотивом», «Городея» – «Смолевичи-СТИ» и другие матчи
04.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Лида – Неман
4 марта, 12.00
Ислочь – Локомотив Гомель
4 марта, 12.30
Городея – Смолевичи-СТИ
4 марта, 13.00
Сморгонь – Вилия Сморгонь
4 марта, 13.00
Луч – Барановичи
4 марта, 14.00
ЦРФСО Россия (Д3) – Нафтан
4 марта, 14.30
Минск – Рух Украина (Д3)
4 марта
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Товарищеские матчи. «Ислочь» играет с гомельским «Локомотивом», «Городея» – «Смолевичи-СТИ» и другие матчи
Товарищеские матчи Лида – Неман 4 марта, 12.00 Ислочь – Локомотив Гомель 4 марта, 12.30 Городея – Смолевичи-СТИ 4 марта, 13.00 Сморгонь – Вилия Сморгонь 4 марта, 13.00 Луч –...
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