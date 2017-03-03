﻿ Товарищеские матчи. «Ислочь» играет с гомельским «Локомотивом», «Городея» – «Смолевичи-СТИ» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. «Ислочь» играет с гомельским «Локомотивом», «Городея» – «Смолевичи-СТИ» и другие матчи

04.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Лида – Неман

4 марта, 12.00

Ислочь – Локомотив Гомель

4 марта, 12.30

Городея – Смолевичи-СТИ

4 марта, 13.00

Сморгонь – Вилия Сморгонь

4 марта, 13.00

Луч – Барановичи

4 марта, 14.00

ЦРФСО Россия (Д3) – Нафтан

4 марта, 14.30

Минск – Рух Украина (Д3)

4 марта

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Товарищеские матчи Лида – Неман 4 марта, 12.00 Ислочь – Локомотив Гомель 4 марта, 12.30 Городея – Смолевичи-СТИ 4 марта, 13.00 Сморгонь – Вилия Сморгонь 4 марта, 13.00 Луч –...

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