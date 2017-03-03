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Александр Хацкевич: «На протяжении двух лет первый зампред АБФФ был частью команды. Он ездил в одном автобусе, сидел и ел за одним столом с тренерским штабом»
04.03.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич прокомментировал слова первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна
«Начиная с первой игры в Македонии и на протяжении двух лет первый заместитель федерации был частью команды. Он ездил в одном автобусе, сидел и ел за одним столом с тренерским штабом, участвовал в беседах. И я сожалею, что за эти два года так и не увидел и не распознал, каким он является в первую очередь человеком. И как этот руководитель федерации после своих слов будет смотреть в глаза футболистам и административному штабу, с которым он продолжит работать», – сказал Хацкевич.
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Александр Хацкевич: «На протяжении двух лет первый зампред АБФФ был частью команды. Он ездил в одном автобусе, сидел и ел за одним столом с тренерским штабом»
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич прокомментировал слова первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна об ограничении доступа к команде во время...
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