﻿ Александр Хацкевич: «На протяжении двух лет первый зампред АБФФ был частью команды. Он ездил в одном автобусе, сидел и ел за одним столом с тренерским штабом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Хацкевич: «На протяжении двух лет первый зампред АБФФ был частью команды. Он ездил в одном автобусе, сидел и ел за одним столом с тренерским штабом»

04.03.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич прокомментировал слова первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна об ограничении доступа к команде во время приемов пищи.

«Начиная с первой игры в Македонии и на протяжении двух лет первый заместитель федерации был частью команды. Он ездил в одном автобусе, сидел и ел за одним столом с тренерским штабом, участвовал в беседах. И я сожалею, что за эти два года так и не увидел и не распознал, каким он является в первую очередь человеком. И как этот руководитель федерации после своих слов будет смотреть в глаза футболистам и административному штабу, с которым он продолжит работать», – сказал Хацкевич.

Почему Сергею Сафарьяну и федерации футбола хочется верить

«Что было до меня – не мои вопросы». Первая пресс-конференция нового тренера сборной Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич прокомментировал слова первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна об ограничении доступа к команде во время...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Товарищеские матчи. «Ислочь» играет с гомельским «Локомотивом», «Городея» – «Смолевичи-СТИ» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика