МИНСК, 4 мар — Sputnik. Белоруска Алина Талай заняла второе место в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в залах, сообщили в Федерации легкой атлетики Беларуси.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Белграде.

В финальном забеге Талай пробежала спринтерскую дистанцию за 7,92 секунды. Чемпионкой стала немка Синди Роледер — 7,88 секунды, бронзу завоевала Паулина Дуткевич из Германии, ее результат — 7,95 секунды.



© AFP/ Dimitar DILKOFF Алина Талай завоевала серебро на ЧЕ по легкой атлетике в Сербии

В финале судьи дважды останавливали решающий забег из-за фальстарта, а на третий раз арбитры подняли с колодок уже изготовившихся спортсменок еще до выстрела стартового пистолета.