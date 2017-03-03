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Талай завоевала серебро на ЧЕ по легкой атлетике

04.03.2017 12:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мар — Sputnik. Белоруска Алина Талай заняла второе место в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в залах, сообщили в Федерации легкой атлетики Беларуси.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Белграде.

В финальном забеге Талай пробежала спринтерскую дистанцию за 7,92 секунды. Чемпионкой стала немка Синди Роледер — 7,88 секунды, бронзу завоевала Паулина Дуткевич из Германии, ее результат — 7,95 секунды.

Талай завоевала серебро на ЧЕ по легкой атлетике
© AFP/ Dimitar DILKOFF
Алина Талай завоевала серебро на ЧЕ по легкой атлетике в Сербии

В финале судьи дважды останавливали решающий забег из-за фальстарта, а на третий раз арбитры подняли с колодок уже изготовившихся спортсменок еще до выстрела стартового пистолета.

 
Теги: Минск
 
 
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В решающем забеге на 60 метров с барьерами белоруска показала время 7,92 секунды.

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