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Даниэль Златков: «Главное, что в Беларуси безопасно. Мне это нравится»

04.03.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок «Шахтера» Даниэль Златков рассказал о переходе в белорусский клуб.

— Как твой переход в наш клуб стал возможен?

— Какое-то время назад мне поступило предложение перейти в «Шахтер». Амбиции и стоящие перед командой задачи мне показались очень привлекательными. Но на тот момент у меня был действующий контракт с клубом в Болгарии. Мы начали переговоры и в конце концов удалось договориться с клубом о расторжении контракта. Переход в «Шахтер» стал реальностью.

— Ты действуешь на позиции центрального защитника. Всегда там играл? Даже в детстве?

— Да. Как-то так сложилось, что только центральным защитником и играл. В детстве все бежали в атаку забивать голы, а я оставался страховать ребят у своих ворот. Вот до сих пор этим и занимаюсь.

— Один из твоих предыдущих клубов – «Минер». Если перевести, получится «Шахтер». Что можешь рассказать об этой команде?

— Вообще, это была традиционно очень крепкая команда. Но не так давно там случились большие финансовые проблемы, поэтому она сейчас в 3-й лиге. А особенно запомнились мне матчи с «Левски» и ЦСКА. Дело в том, что Перник находится всего в 15 километрах от Софии и матчи с командами из столицы всегда были очень напряженными. Болельщиками и нами эти встречи воспринимались как дерби. А болельщики у нас жесткие – эмоций на трибунах было хоть отбавляй.

— У тебя есть сезон в Турции. Какие основные отличия бросились в глаза по сравнению с болгарским первенством?

—Тот сезон считаю лучшим в карьере. Провел много матчей. Причем, считаю, сыграл в них хорошо. Да, выступал в первой, а не в высшей лиге, но уровень был очень приличным. В футбол в Турции вкладывают огромные деньги, поэтому в высшей лиге играло и играет огромное количество легионеров высокого уровня: от Снейдера до Дрогба. Хорошим турецким футболистам порой просто не хватаем места в Суперлиге и они играют дивизионом ниже, тем самым повышая его уровень.

— Что знал о белорусском футболе перед тем, как тебе предложил контракт «Шахтер»?

— Я был в заявке сборной Болгарии на матч со сборной Беларуси в ноябре. Меня даже тренер хотел выпустить во втором тайме – отправил разминаться. Мы тогда выигрывали 1:0, он хотел укрепить оборону и удержать счет. Но Ивелин Попов получил травму, что спутало карты нашему наставнику. На замену вышел другой игрок. Надеюсь, что в следующем матче наших сборных смогу принять участие.

— Что знаешь о Беларуси, как о стране?

— Многое читал. Но, как по мне, главное, что в вашей стране безопасно. Мне это нравится.

— Думаю, тебе многие говорили, что ты похож на Криштиану Роналду.

— Практически каждый день слышу подобные сравнения. Некоторые даже путают, подходят за автографами. В Болгарии «Криштиану Роналду» уже давно стало моим прозвищем. В любом поисковике пишешь «болгарский Роналду» – выдает мои фотографии.

— У нас ведь в команде есть еще и «Лионель Месси» – Любан Црепуля.

— Да! Тоже ведь левша! Вообще, конечно, интересно получилось: Роналду и Месси встретились в солигорском «Шахтере», – сказал Златков.

 
 
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Новичок «Шахтера» Даниэль Златков рассказал о переходе в белорусский клуб.

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