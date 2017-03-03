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Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Нанси» и другие матчи

04.03.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 28-м туре чемпионата Франции «Бордо» примет «Лион», «ПСЖ» – «Нанси», «Ницца» в гостях сыграет с «Дижоном», а «Монако» встретится с «Нантом».

Чемпионат Франции

28-й тур

Бордо – Лион 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
3 марта, 22.45, «Стад де Бордо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Вада, 1:1 – 79 Маммана.
БордоКаррассо, Гайич, Йованович, Паллуа, Контенто, Вада (Менез, 84), Тулалан (Плашил, 80), Санкаре, Малком, Лаборд, Камано.
ЛионАнтони Лопеш, Рафаэл, Маммана, Диакаби, Морель, Тузар, Гоналон (Вальбуэна, 59), Толиссо, Фекир (Корне, 63), Ляказетт, Депай (Ферри, 84).
Предупреждения:
Морель (4), Гоналон (21), Гайич (26), Йованович (36), Малком (38), Тулалан (57), Вальбуэна (85), Паллуа (90), Ферри (90).
ПСЖ – Нанси
Дата проведения
4 марта, 19.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Метц – Ренн
Дата проведения
4 марта, 22.00, «Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Кан – Анжер
Дата проведения
4 марта, 22.00, «Мишель д′Орнано»
превью матча онлайн статистика
Дижон – Ницца
Дата проведения
4 марта, 22.00, «Гастон Жерар»
превью матча онлайн статистика
Бастия – Сент-Этьен
Дата проведения
4 марта, 22.00, «Стад Арман Сезари»
превью матча онлайн статистика
Монпелье – Генгам
Дата проведения
4 марта, 22.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика
Лорьян – Марсель
Дата проведения
5 марта, 17.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика
Тулуза – Лилль
Дата проведения
5 марта, 19.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика
Монако – Нант
Дата проведения
5 марта, 23.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
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В 28-м туре чемпионата Франции «Бордо» примет «Лион», «ПСЖ» – «Нанси», «Ницца» в гостях сыграет с «Дижоном», а «Монако» встретится с «Нантом».

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