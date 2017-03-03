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Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Нанси» и другие матчи
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В 28-м туре чемпионата Франции «Бордо» примет «Лион», «ПСЖ» – «Нанси», «Ницца» в гостях сыграет с «Дижоном», а «Монако» встретится с «Нантом».
Чемпионат Франции
28-й тур
- Дата проведения
-
3 марта, 22.45, «Стад де Бордо»
- Голы:
-
1:0 –
16 Вада,
1:1 –
79 Маммана.
Бордо –
Каррассо, Гайич, Йованович, Паллуа, Контенто, Вада (Менез, 84), Тулалан (Плашил, 80), Санкаре, Малком, Лаборд, Камано.
Лион –
Антони Лопеш, Рафаэл, Маммана, Диакаби, Морель, Тузар, Гоналон (Вальбуэна, 59), Толиссо, Фекир (Корне, 63), Ляказетт, Депай (Ферри, 84).
- Предупреждения:
-
Морель
(4), Гоналон
(21), Гайич
(26), Йованович
(36), Малком
(38), Тулалан
(57), Вальбуэна
(85), Паллуа
(90), Ферри
(90).
- Дата проведения
-
4 марта, 22.00, «Моссон»
- Дата проведения
-
5 марта, 23.00, «Луи II»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица лиги 1
Статистика лиги 1
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В 28-м туре чемпионата Франции «Бордо» примет «Лион», «ПСЖ» – «Нанси», «Ницца» в гостях сыграет с «Дижоном», а «Монако» встретится с «Нантом».
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