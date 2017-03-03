МИНСК, 4 мар — Sputnik. Самая титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева была тринадцатый в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.

"Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала 13-й, отстав от победительницы на 2 минуты. Она допустила два промаха на первом и последнем огневых рубежах", — сообщили местные СМИ.

Победила в данных соревнованиях немка Лаура Дальмайер, которая пробежала дистанцию 10 километров с 4 огневыми рубежами за 27 минут 58 секунд, не допустив ни одного промаха. Второй была биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен, третьей стала француженка Анаис Бескон.

Лучшей из квартета белорусских биатлонисток оказалась Надежда Скардино, которая пришла на финиш 11-й.

Еще одна белорусская биатлонистка — Дарья Юркевич заняла на 46-е место.