Директор «Витебска» Николай Вайтюховский рассказал о причинах обмена очередностью проведения домашних матчей с «Крумкачами», а также поделился своим отношением к слепому жребию.

- В связи с чем поменялись с «Крумкачами» домашними матчами? Боитесь не успеть подготовить газон ко 2 апреля?

– Прогнозировать погоду – дело неблагодарное. У нас натуральное поле, у «Крумкачоў» – искусственное. Поэтому предложили им поменяться.

Не то чтобы мы боимся не успеть, просто погода переменчива. Вчера была весенняя погода, а сегодня, в пятницу, снег идет. Поэтому подстраховались. Так что это взаимовыгодный обмен. И им вроде как неплохо – они в любом случае на искусственном покрытии играют. А у нас летом на натуральном поле пройдет матч. Пообщались с «воронами» – нашли полное взаимопонимание.

Я вообще считаю, что надо было, как раньше, принимать во внимание географию. А то сейчас слепую жеребьевку провели – и в результате «Нафтан», «Витебск» и «Днепр» должны играть первый круг дома, а «Гомель» и брестское «Динамо» – на выезде. Мне кажется, это не совсем правильно, – сказал Вайтюховский.