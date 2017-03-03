Директор «Городеи» Александр Марченко в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

- Какие ожидания от предстоящего чемпионата? Как вы считаете, вырастет ли его уровень?

– Не вижу, за счет чего вырастет уровень чемпионата в этом году. Но, мне кажется, будет борьба за призовые места. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск», возможно, составят реальную конкуренцию в борьбе за медали. Стоит также выделить брестское «Динамо». Команду, правда, пока еще не видели, есть только информация со сборов. Но что получится из брестчан на выходе – будет очень интересно посмотреть. При этом я сомневаюсь, что кто-то составит конкуренцию БАТЭ.

- А как же «Шахтер», который провел качественную трансферную политику?

– Честно говоря, мне слабо в это верится. Да, «Шахтер» вроде укрепился в тренерском плане и по игрокам. В любом случае, будет интересно смотреть чемпионат, если будет конкуренция. В предыдущие сезоны, по большому счету, БАТЭ в мае можно было вручать золотые медали. Это было в минус всем – и чемпионату, и самому БАТЭ, который без большой мотивации доигрывал чемпионат, – сказал Марченко.