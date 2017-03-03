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«Барыс» Занковца вышел во второй раунд Кубка Гагарина
04.03.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барыс» обыграл «Трактор» (2:1) в шестом матче серии первого раунда плей-офф.
Команда белорусского тренера Эдуарда Занковца добилась четвертой победы над соперником. «Барыс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
«Трактор» завершил выступления в плей-офф. Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала в серии матчей с «Барысом» две победы и потерпела четыре поражения.
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«Барыс» обыграл «Трактор» (2:1) в шестом матче серии первого раунда плей-офф.
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