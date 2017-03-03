«Барыс» обыграл «Трактор» (2:1) в шестом матче серии первого раунда плей-офф.

Команда белорусского тренера Эдуарда Занковца добилась четвертой победы над соперником. «Барыс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

«Трактор» завершил выступления в плей-офф. Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала в серии матчей с «Барысом» две победы и потерпела четыре поражения.