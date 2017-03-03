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Болельщики устроили беспорядки на матче ЦСКА – «Зенит»
04.03.2017 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом тайме матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» болельщики устроили беспорядки.
На трибунах произошла драка между фанатами. Болельщики использовали файеры, жгли атрибутику и кидались посторонними предметами.
Матч проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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В первом тайме матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» болельщики устроили беспорядки.
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