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«Пайде» – «Нарва Транс» – 1:5. Ковб оформил хет-трик в первом матче за новую команду
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В матче чемпионата Эстонии «Пайде» крупно проиграл «Трансу» (1:5).
Отметим, что белорусский нападающий Дмитрий Ковб оформил хет-трик в дебютной игре за новый клуб, забив голы 10-й, 53-й и 65-й минуте игры. На 67-й минуте игры белорус был заменен.
- Дата проведения
-
4 марта, 14.00, «Paide linnastaadion kunstmuruv?ljak»
- Голы:
-
0:1 –
10, пенальти Ковб,
0:2 –
28 Поляков,
0:3 –
32 Поляков,
0:4 –
53 Ковб,
1:4 –
55 Uwaegbulam,
1:5 –
65 Ковб.
Пайде –
Вахи, Padar (Koskor, 67), Tur, Новопашин, Hanson (Uwaegbulam, 46), Lilander, Вайнумяэ, Sepp, Juha (Касе, 46), Sinilaid, Ярва.
Транс –
Котенко, Шкинев, Mihhailov, Пинчук, Savenkov, Плотников, Ovsjannikov, Поляков, Jakovlev, Ковб (Tunjov, 67), Ферапонтов.
- Предупреждения:
-
Juha
(10), Tur
(18), Новопашин
(26), Sepp
(40), Поляков
(45).
- Удаления:
-
Новопашин
(31), Пинчук
(33).
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В матче чемпионата Эстонии «Пайде» крупно проиграл «Трансу» (1:5).
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