﻿ «Пайде» – «Нарва Транс» – 1:5. Ковб оформил хет-трик в первом матче за новую команду. 21.by
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«Пайде» – «Нарва Транс» – 1:5. Ковб оформил хет-трик в первом матче за новую команду

04.03.2017 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата Эстонии «Пайде» крупно проиграл «Трансу» (1:5).

Отметим, что белорусский нападающий Дмитрий Ковб оформил хет-трик в дебютной игре за новый клуб, забив голы 10-й, 53-й и 65-й минуте игры. На 67-й минуте игры белорус был заменен.

Пайде – Транс 1:5 (0:3, 1:2)
Дата проведения
4 марта, 14.00, «Paide linnastaadion kunstmuruv?ljak»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 10, пенальти Ковб, 0:2 – 28 Поляков, 0:3 – 32 Поляков, 0:4 – 53 Ковб, 1:4 – 55 Uwaegbulam, 1:5 – 65 Ковб.
ПайдеВахи, Padar (Koskor, 67), Tur, Новопашин, Hanson (Uwaegbulam, 46), Lilander, Вайнумяэ, Sepp, Juha (Касе, 46), Sinilaid, Ярва.
ТрансКотенко, Шкинев, Mihhailov, Пинчук, Savenkov, Плотников, Ovsjannikov, Поляков, Jakovlev, Ковб (Tunjov, 67), Ферапонтов.
Предупреждения:
Juha (10), Tur (18), Новопашин (26), Sepp (40), Поляков (45).
Удаления:
Новопашин (31), Пинчук (33).
 
 
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В матче чемпионата Эстонии «Пайде» крупно проиграл «Трансу» (1:5).

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