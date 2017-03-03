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«ПСЖ» – «Нанси». Черник выйдет с первых минут
04.03.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «ПСЖ» и «Нанси» на
ПСЖ: Трапп – Тиаго Силва, Курзава, Орье, Кимпембе – Пасторе, Крыховяк, Лукас Моура, Верратти, Гонсалу Гедеш – Кавани.
В запасе остались: Менье, Матюиди, Ареоля, Максвелл, Ло Чельсо, Бен-Арфа, Дракслер.
Нанси: Черник – Дианье, Кабако, Мюратори, Мауасса – Диа, Аит-Беннассер, Пюйо, Гиделейе, Кюффо – Кура.
Запасные: Кретьен Бассер, Педретти, Бюзен, Кулибали, Нгессан, Хаджи, Нди Ассембе.
Матч начнется в 19.00.
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Стали известны составы «ПСЖ» и «Нанси» на матч чемпионата Франции.
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