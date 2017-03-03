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«ПСЖ» – «Нанси». Черник выйдет с первых минут

04.03.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы «ПСЖ» и «Нанси» на матч чемпионата Франции. Белорусский вратарь Сергей Черник выйдет в стартовом составе гостей.

ПСЖ: Трапп – Тиаго Силва, Курзава, Орье, Кимпембе – Пасторе, Крыховяк, Лукас Моура, Верратти, Гонсалу Гедеш – Кавани.

В запасе остались: Менье, Матюиди, Ареоля, Максвелл, Ло Чельсо, Бен-Арфа, Дракслер.

Нанси: Черник – Дианье, Кабако, Мюратори, Мауасса – Диа, Аит-Беннассер, Пюйо, Гиделейе, Кюффо – Кура.

Запасные: Кретьен Бассер, Педретти, Бюзен, Кулибали, Нгессан, Хаджи, Нди Ассембе.

Матч начнется в 19.00.

 
 
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Стали известны составы «ПСЖ» и «Нанси» на матч чемпионата Франции.

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