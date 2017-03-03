﻿ Николай Вайтюховский: «Когда обратились в телевидение с просьбой научить пресс-атташе снимать футбол, нам ответили: «Ребята, вы, наверное, не с этой планеты». 21.by
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Николай Вайтюховский: «Когда обратились в телевидение с просьбой научить пресс-атташе снимать футбол, нам ответили: «Ребята, вы, наверное, не с этой планеты»

04.03.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал об особенностях организации трансляций чемпионата Беларуси.

- Приезжали ли к вам представители АБФФ или «Сетанты» по поводу создания нового телеканала? Сильно ли нужно дорабатывать стадион?

– Приезжали. Но у нас никаких проблем нет. Ведь в прошлом сезоне все домашние матчи транслировало областное телевидение. Им нужно будет делать ровно то же самое, что и наше телевидение.

- А ваше областное телевидение не может создавать картинку, а потом передавать сигнал «Сетанте»?

– Они в отличие от нашего телевидения собираются делать трансляции в HD-качестве, у нас такого оборудования не было (хотя в этом году вроде как планируется их приобретение). Впрочем, наше телевидение итак получило очень много слов благодарности от болельщиков за организацию трансляций.

- Да, во многих других городах дело ограничивалось одной камерой…

– Считаю, что футболисты должны заниматься футболом, а транслировать матчи – профессионалы. А когда мы пытаемся научить пресс-атташе снимать футбол одной камерой… Когда мы обратились в телевидение по этому поводу, нам ответили: «Ребята, вы, наверное, не с этой планеты. Люди учатся в институте по пять лет, а вы хотите за стажировку научиться показывать футбол».

- Насколько верите в то, что АБФФ и «Сетанта» запустят телеканал?

– Я не специалист. Если люди берутся, то у них есть основания предполагать итоговый успех. Знаю только, что это очень сложная и дорогостоящая задача, – сказал Вайтюховский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал об особенностях организации трансляций чемпионата...

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