﻿ Густик занял второе место на этапе Кубка мира в Москве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Густик занял второе место на этапе Кубка мира в Москве

04.03.2017 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

4 марта в Москве состоялся заключительный этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике.

Победы одержали китаец Чжоу Хань и австралийка Лидия Лассила. Вторыми стали белорус Максим Густик и китаянка Сю Ментао.

Фристайл

Этап Кубка мира

Москва, 4 марта

Мужчины

Акробатика

1. Чжоу Хань (Китай) – 125,22

2. Максим Густик (Беларусь) – 110,97

...

20. Станислав Гладченко (Беларусь)

25. Павел Дик (Беларусь)

Женщины

Акробатика

1. Лидия Лассила (Австралия) – 100,11

2. Сю Ментао (Китай) – 94,113

3. Лаура Пеел (Австралия) – 87,06

9. Александра Романовская (Беларусь)

18. Анна Рослик (Беларусь)

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 марта в Москве состоялся заключительный этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Гончаренко: «Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам в него играть, каждое касание майки свистится»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика