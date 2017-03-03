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Густик занял второе место на этапе Кубка мира в Москве
04.03.2017 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
4 марта в Москве состоялся заключительный этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике.
Победы одержали китаец Чжоу Хань и австралийка Лидия Лассила. Вторыми стали белорус Максим Густик и китаянка Сю Ментао.
Фристайл
Этап Кубка мира
Москва, 4 марта
Мужчины
Акробатика
1. Чжоу Хань (Китай) – 125,22
2. Максим Густик (Беларусь) – 110,97
...
20. Станислав Гладченко (Беларусь)
25. Павел Дик (Беларусь)
Женщины
Акробатика
1. Лидия Лассила (Австралия) – 100,11
2. Сю Ментао (Китай) – 94,113
3. Лаура Пеел (Австралия) – 87,06
9. Александра Романовская (Беларусь)
18. Анна Рослик (Беларусь)
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4 марта в Москве состоялся заключительный этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике.
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