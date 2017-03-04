﻿ Ганчаренко в 1-м матче ЦСКА под его началом не увидел перевеса "Зенита". 21.by
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Ганчаренко в 1-м матче ЦСКА под его началом не увидел перевеса "Зенита"

04.03.2017 20:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мар — Sputnik. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что он не заметил преимущества санкт-петербургского "Зенита" на большем протяжении матча 18-го тура чемпионата России по футболу против армейцев.

ЦСКА в первом официальном матче под началом белорусского тренера Виктора Ганчаренко сыграли вничью с питерским "Зенитом". Матч прошел в субботу в Москве на стадионе ЦСКА.

"Я не заметил преимущества "Зенита" за исключением последних минут", — сказал Ганчаренко на пресс-конференции.

Ганчаренко в 1-м матче ЦСКА под его началом не увидел перевеса "Зенита"
© Sputnik Владимир Песня
Игрок ФК "Зенит" Хави Гарсия, игрок ПФК ЦСКА Аарон Оланаре и игрок ФК "Зенит" Луиш Нету (слева направо)

"Когда стадион полный — это бурлящий котел, и в такой атмосфере нельзя играть плохо. Мы увидели напряженный матч, много единоборств. Можно было поострее сыграть в атаке, но сказалось удаление (Понтуса Вернблума во втором тайме)", — добавил тренер, который не захотел "скатываться к теме судейства".

"Но мы видели две игры "Зенита" с "Андерлехтом" (в Лиге Европы), и видели накал игры. А если "свистится" каждое касание, то о каком ритме игры можно говорить? К Понтусу никаких претензий нет, он привык играть агрессивно".

Ганчаренко в 1-м матче ЦСКА под его началом не увидел перевеса "Зенита"
© Sputnik Владимир Песня
Игрок ПФК ЦСКА Витиньо и игрок ФК "Зенит" Жозе Маурисио (слева направо)

На поле в субботу вышли вернувшиеся в ЦСКА нападающие Витиньо и Аарон Оланаре. "Он (Витиньо) много пропустил, как и Оланаре. Может, из-за этого у нас не хватало остроты в атаке", — добавил Ганчаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Виктор Ганчаренко дебютировал в ЦСКА ничьей с футболистами "Зенита" в 18-м туре чемпионата России.

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