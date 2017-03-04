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Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Сельту», «Реал» победил «Эйбар»
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В 26-м туре чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграет с «Эйбаром», «Барселона» примет «Сельту», «Атлетико» встретится с «Валенсией», а «Севилья» – с «Алавесом».
Чемпионат Испании
26-й тур
- Дата проведения
-
3 марта, 22.45, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
0:1 –
9 Баутиста,
1:1 –
16 Манди,
1:2 –
26 Прието,
2:2 –
65 Санабрия,
2:3 –
72 Прието.
Бетис –
Адан, Рафа Наварро, Манди, Пеццелья, Тошка, Дурмиси, Брашанац (Донк, 87), Петрос (Санчес, 67), Себальос, Мартен (Санабрия, 22), Рубен Кастро.
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 82), Каналес (Ойарсабаль, 67), Вела, Баутиста (Родригес, 77).
- Предупреждения:
-
Берчиче
(40), Пеццелья
(55), Ильярраменди
(78), Санчес
(79), Донк
(90), Себальос
(90).
- Дата проведения
-
4 марта, 15.00, «Бутарке»
- Гол:
-
1:0 –
83 Мачис.
Леганес –
Яго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран (Инсуа, 90), Эль-Жар, Пирес, Шимановски (Мачис, 64), Герреро (Лусиано, 77).
Гранада –
Очоа, Куэнка, Рубен Везу, Ингасон, Ломбан (Понсе, 86), Литри, Карсела-Гонсалес (Коне, 59), Серджи Сампер, Мубарак, Перейра (Бога, 72), Рамос.
- Предупреждения:
-
Карсела-Гонсалес
(44), Мубарак
(64), Моран
(82), Рико
(90), Сиовас
(90).
- Дата проведения
-
4 марта, 18.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Голы:
-
0:1 –
14 Бензема,
0:2 –
25 Бензема,
0:3 –
29 Хамес,
0:4 –
60 Асенсио,
1:4 –
72 Пенья.
Эйбар –
Йоэль, Капа, дос Сантос, Рамис, Луна (Арбилья, 55), Эскаланте, Дани Гарсия, Леон (Инуи, 87), Гонсалес (Ривера, 63), Пенья, Энрик.
Реал Мадрид –
Навас, Данило, Пепе, Рамос, Начо, Модрич (Ковачич, 71), Каземиро, Хамес (Иско, 75), Васкес, Бензема (Диас, 65), Асенсио.
- Предупреждения:
-
Эскаланте
(32), Начо
(62).
- Дата проведения
-
4 марта, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
1:0 –
45 Сориано,
2:0 –
80 Бакамбу.
Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Кастильехо, Тригерос, Сориано, Сориано (Родри Эрнандес, 72), Сольдадо (Дос Сантос, 63), Бакамбу (Борре, 88).
Эспаньол –
Лопес, Лопес (Перес, 76), Дуарте, Рейес, Кариколь, Лопес Сильва, Марк Рока (Диоп, 84), Мелендо, Хурадо, Пьятти (Кайседо, 56), Морено.
- Предупреждения:
-
Коста
(3), Лопес
(28), Альваро Гонсалес
(54), Дуарте
(66).
- Дата проведения
-
4 марта, 22.45, «Камп Ноу»
- Голы:
-
1:0 –
24 Месси,
2:0 –
40 Неймар,
3:0 –
57 Ракитич,
4:0 –
61 Умтити,
5:0 –
64 Месси.
Барселона –
тер Стеген, Пике, Умтити, Альба, Рафинья, Серджи Роберто (Иньеста, 67), Бускетс (Маскерано, 61), Ракитич, Месси, Суарес, Неймар (Денис Суарес, 70).
Сельта –
Альварес, Ронкалья, Кабраль, Гомес, Кастро, Васс (Диас, 68), Радоя, Мальо, Аспас, Бонгонда (Систо, 51), Гвидетти (Хосабед, 62).
- Предупреждения:
-
Бускетс
(20), Кабраль
(36), Радоя
(38), Гомес
(49).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 26-м туре чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграет с «Эйбаром», «Барселона» примет «Сельту», «Атлетико» встретится с «Валенсией», а «Севилья» – с «Алавесом».
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