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Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Сельту», «Реал» победил «Эйбар»

05.03.2017 00:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 26-м туре чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграет с «Эйбаром», «Барселона» примет «Сельту», «Атлетико» встретится с «Валенсией», а «Севилья» – с «Алавесом».

Чемпионат Испании

26-й тур

Бетис – Реал Сосьедад 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
3 марта, 22.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 9 Баутиста, 1:1 – 16 Манди, 1:2 – 26 Прието, 2:2 – 65 Санабрия, 2:3 – 72 Прието.
БетисАдан, Рафа Наварро, Манди, Пеццелья, Тошка, Дурмиси, Брашанац (Донк, 87), Петрос (Санчес, 67), Себальос, Мартен (Санабрия, 22), Рубен Кастро.
Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 82), Каналес (Ойарсабаль, 67), Вела, Баутиста (Родригес, 77).
Предупреждения:
Берчиче (40), Пеццелья (55), Ильярраменди (78), Санчес (79), Донк (90), Себальос (90).
Леганес – Гранада 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 марта, 15.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 83 Мачис.
ЛеганесЯго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран (Инсуа, 90), Эль-Жар, Пирес, Шимановски (Мачис, 64), Герреро (Лусиано, 77).
ГранадаОчоа, Куэнка, Рубен Везу, Ингасон, Ломбан (Понсе, 86), Литри, Карсела-Гонсалес (Коне, 59), Серджи Сампер, Мубарак, Перейра (Бога, 72), Рамос.
Предупреждения:
Карсела-Гонсалес (44), Мубарак (64), Моран (82), Рико (90), Сиовас (90).
Эйбар – Реал Мадрид 1:4 (0:3, 1:1)
Дата проведения
4 марта, 18.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Бензема, 0:2 – 25 Бензема, 0:3 – 29 Хамес, 0:4 – 60 Асенсио, 1:4 – 72 Пенья.
ЭйбарЙоэль, Капа, дос Сантос, Рамис, Луна (Арбилья, 55), Эскаланте, Дани Гарсия, Леон (Инуи, 87), Гонсалес (Ривера, 63), Пенья, Энрик.
Реал МадридНавас, Данило, Пепе, Рамос, Начо, Модрич (Ковачич, 71), Каземиро, Хамес (Иско, 75), Васкес, Бензема (Диас, 65), Асенсио.
Предупреждения:
Эскаланте (32), Начо (62).
Вильярреал – Эспаньол 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
4 марта, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Сориано, 2:0 – 80 Бакамбу.
ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Кастильехо, Тригерос, Сориано, Сориано (Родри Эрнандес, 72), Сольдадо (Дос Сантос, 63), Бакамбу (Борре, 88).
ЭспаньолЛопес, Лопес (Перес, 76), Дуарте, Рейес, Кариколь, Лопес Сильва, Марк Рока (Диоп, 84), Мелендо, Хурадо, Пьятти (Кайседо, 56), Морено.
Предупреждения:
Коста (3), Лопес (28), Альваро Гонсалес (54), Дуарте (66).
Барселона – Сельта 5:0 (2:0, 3:0)
Дата проведения
4 марта, 22.45, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Месси, 2:0 – 40 Неймар, 3:0 – 57 Ракитич, 4:0 – 61 Умтити, 5:0 – 64 Месси.
Барселонатер Стеген, Пике, Умтити, Альба, Рафинья, Серджи Роберто (Иньеста, 67), Бускетс (Маскерано, 61), Ракитич, Месси, Суарес, Неймар (Денис Суарес, 70).
СельтаАльварес, Ронкалья, Кабраль, Гомес, Кастро, Васс (Диас, 68), Радоя, Мальо, Аспас, Бонгонда (Систо, 51), Гвидетти (Хосабед, 62).
Предупреждения:
Бускетс (20), Кабраль (36), Радоя (38), Гомес (49).
Спортинг Хихон – Депортиво
Дата проведения
5 марта, 14.00, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Атлетико – Валенсия
Дата проведения
5 марта, 18.15, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика
Лас-Пальмас – Осасуна
Дата проведения
5 марта, 20.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика
Атлетик – Малага
Дата проведения
5 марта, 22.45, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Алавес – Севилья
Дата проведения
6 марта, 22.45, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В 26-м туре чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграет с «Эйбаром», «Барселона» примет «Сельту», «Атлетико» встретится с «Валенсией», а «Севилья» – с «Алавесом».

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