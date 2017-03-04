﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Майами» разгромил «Кливленд», «Хьюстон» одержал победу над «Мемфисом» и другие результаты . 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Майами» разгромил «Кливленд», «Хьюстон» одержал победу над «Мемфисом» и другие результаты 

05.03.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей. Резко прибавивший «Майами» сыграет с «Кливлендом» с экс-игроками флоридцев ЛеБроном Джеймсом и Дерриком Уильямсом в составе. Во встрече представителей Топ-8 Запада «Хьюстон» примет «Мемфис».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Детройт 106:136 (25:33, 27:34, 30:39, 24:30)
Дата проведения
5 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Стаускас (24), Шарич (19 + 8 передач), Холмс (13), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (8)  старт; Родригес (12 + 8 передач), Харпер (9), Луваву-Кабарро (6), Андерсон (5 + 8 подборов).
Детройт
Колдуэлл-Поуп (26), М-с Моррис (22), Джексон (21), Драммонд (14 + 14 подборов), Луэр (6)  старт; Харрис (20 + 9 подборов), Смит (11 + 13 передач), Бэйнс (7), Марьянович (5), Буллок (2), Джонсон (2), Хиллиард (0).

 

Милуоки – Торонто 101:94 (12:19, 41:23, 27:25, 21:27)
Дата проведения
5 марта, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Миддлтон (24), Адетокумбо (21 + 10 подборов), Брогдон (17), Снелл (8), Мэйкер (0)  старт; Хоуз (16 + 8 подборов), Деллаведова (6), Монро (4), Терри (3), Телетович (2).
Торонто
Ибака (19), Джозеф (14 + 8 передач), Валанчюнас (13 + 7 подборов), ДеРозан (11), Кэрролл (4)  старт; Пауэлл (12), Такер (9), ВанВлит (6), Паттерсон (5), Райт (1), Пелтль (0).

 

Майами – Кливленд 120:92 (35:35, 32:16, 34:24, 19:17)
Дата проведения
5 марта, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Драгич (23), Уайтсайд (20 + 13 подборов), Бэббит (9), Уэйтерс (8), Макгрудер (7)  старт; Джонсон (17), Эллингтон (12), Ричардсон (8 + 7 подборов), Дж. Джонсон (8), Уайт (6 + 7 подборов), Рид (2).
Кливленд
Корвер (15), Уильямс (10 + 7 передач), Томпсон (10), Шамперт (9), Джонс (2)  старт; Фрай (21), Джефферсон (11), Уильямс (10), Лиггинс (4 + 8 подборов).

 

Чикаго – Клипперс 91:101 (29:23, 32:32, 12:27, 18:19)
Дата проведения
5 марта, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Батлер (16 + 6 передач), Лопес (12), Портис (11 + 7 подборов), Уэйд (10), Грант (2)  старт; Ципзер (10), Валентайн (8), Миротич (8 + 7 подборов), Фелисио (7), Рондо (5 + 9 передач), Пэйн (2).
Клипперс
Пол (17), Гриффин (16 + 7 передач), Редик (13), Мба а Муте (12), Джордан (6 + 14 подборов)  старт; Кроуфорд (25), Риверс (4), Спейтс (4), Фелтон (2), Джонсон (2).

 

Денвер – Шарлотт 102:112 (23:31, 29:30, 27:29, 23:22)
Дата проведения
5 марта, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Йокич (31 + 14 подборов), Галлинари (22), Нельсон (8), Чендлер (6), Харрис (0)  старт; Мюррэй (14), Бартон (9), Пламли (5), Артур (4), Эрнангомес (3).
Шарлотт
Уокер (27), Батюм (21 + 8 передач), Марв. Уильямс (14 + 12 подборов), Зеллер (11 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (6)  старт; О’Брайант (15), Лэмб (12), Робертс (3), Белинелли (3), Вуд (0).

 

Хьюстон – Мемфис 123:108 (27:24, 28:27, 38:27, 30:30)
Дата проведения
5 марта, 05.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (33 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Капела (24 + 11 подборов), Беверли (12), Ариза (6 + 9 подборов), Андерсон (3)  старт; Гордон (18), Нене (11), Уильямс (9), Деккер (7).
Мемфис
Конли (23 + 7 передач), Грин (20 + 10 подборов), Марк Газоль (17 + 7 передач + 4 блок-шота), Аллен (11), Парсонс (2 + 7 подборов)  старт; Даглас (12), Картер (8), Рэндолф (8), Дэниелс (7), Харрисон (0), Эннис (0), Дэвис (0).

 

Сан-Антонио – Миннесота 97:90 OT (14:26, 29:29, 19:15, 21:13, 14:7)
Дата проведения
5 марта, 05.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (34 + 10 подборов + 6 перехватов), Олдридж (18 + 10 подборов), Грин (6), Дедмон (6), Паркер (3)  старт; Пау Газоль (17 + 8 подборов), Ли (4), Миллс (3), Мюррей (2), Симмонс (2), Андерсон (2), Энтони (0).
Миннесота
Таунс (24 + 14 подборов), Уиггинс (17), Дженг (13 + 11 подборов), Рубио (11 + 13 подборов + 10 передач), Раш (7)  старт; Бьелица (12), Мухаммад (4), Джонс (2), Данн (0), Олдрич (0).

 

Портленд – Бруклин 130:116 (37:27, 21:30, 32:25, 40:34)
Дата проведения
5 марта, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Макколлум (31), Лиллард (19 + 11 передач), Харклесс (18), Нуркич (17), Вонле (2)  старт; Амину (23), Ленард (9), Крэбб (8), Напьер (3), Коннотон (0).
Бруклин
Лопес (26), Лин (18), Холлис-Джефферсон (12 + 8 подборов), ЛеВерт (7 + 6 передач), Фой (0)  старт; Килпатрик (20), Динуидди (14), Эйси (7), Уайтхэд (6), Букер (6), Макдэниэлс (0).

 

 
 
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