НБА. Регулярный чемпионат. «Майами» разгромил «Кливленд», «Хьюстон» одержал победу над «Мемфисом» и другие результаты
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В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей. Резко прибавивший «Майами» сыграет с «Кливлендом» с экс-игроками флоридцев ЛеБроном Джеймсом и Дерриком Уильямсом в составе. Во встрече представителей Топ-8 Запада «Хьюстон» примет «Мемфис».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
5 марта, 02.00,
«Wells Fargo Center»
Филадельфия
(24),
Стаускас (19 + 8 передач),
Шарич (13),
Холмс (10 + 8 передач),
Макконнелл (8) Ковингтон старт;
(12 + 8 передач),
Родригес (9),
Харпер (6),
Луваву-Кабарро (5 + 8 подборов). Андерсон
Детройт
(26),
Колдуэлл-Поуп (22),
М-с Моррис (21),
Джексон (14 + 14 подборов),
Драммонд (6) Луэр старт;
(20 + 9 подборов),
Харрис (11 + 13 передач),
Смит (7),
Бэйнс (5),
Марьянович (2),
Буллок (2),
Джонсон (0). Хиллиард
Дата проведения
5 марта, 04.00,
«Bradley Center»
Милуоки
(24),
Миддлтон (21 + 10 подборов),
Адетокумбо (17),
Брогдон (8),
Снелл (0) Мэйкер старт;
(16 + 8 подборов),
Хоуз (6),
Деллаведова (4),
Монро (3),
Терри (2). Телетович
Торонто
(19),
Ибака (14 + 8 передач),
Джозеф (13 + 7 подборов),
Валанчюнас (11),
ДеРозан (4) Кэрролл старт;
(12),
Пауэлл (9),
Такер (6),
ВанВлит (5),
Паттерсон (1),
Райт (0). Пелтль
Дата проведения
5 марта, 04.00,
«American Airlines Arena»
Майами
(23),
Драгич (20 + 13 подборов),
Уайтсайд (9),
Бэббит (8),
Уэйтерс (7) Макгрудер старт;
(17),
Джонсон (12),
Эллингтон (8 + 7 подборов),
Ричардсон (8),
Дж. Джонсон (6 + 7 подборов),
Уайт (2). Рид
Кливленд
(15),
Корвер (10 + 7 передач),
Уильямс (10),
Томпсон (9),
Шамперт (2) Джонс старт;
(21),
Фрай (11),
Джефферсон (10),
Уильямс (4 + 8 подборов). Лиггинс
Дата проведения
5 марта, 04.30,
«United Center»
Чикаго
(16 + 6 передач),
Батлер (12),
Лопес (11 + 7 подборов),
Портис (10),
Уэйд (2) Грант старт;
(10),
Ципзер (8),
Валентайн (8 + 7 подборов),
Миротич (7),
Фелисио (5 + 9 передач),
Рондо (2). Пэйн
Клипперс
(17),
Пол (16 + 7 передач),
Гриффин (13),
Редик (12),
Мба а Муте (6 + 14 подборов) Джордан старт;
(25),
Кроуфорд (4),
Риверс (4),
Спейтс (2),
Фелтон (2). Джонсон
Дата проведения
5 марта, 05.00,
«Pepsi Center»
Денвер
(31 + 14 подборов),
Йокич (22),
Галлинари (8),
Нельсон (6),
Чендлер (0) Харрис старт;
(14),
Мюррэй (9),
Бартон (5),
Пламли (4),
Артур (3). Эрнангомес
Шарлотт
(27),
Уокер (21 + 8 передач),
Батюм (14 + 12 подборов),
Марв. Уильямс (11 + 8 подборов),
Зеллер (6) Кидд-Гилкрист старт;
(15),
О’Брайант (12),
Лэмб (3),
Робертс (3),
Белинелли (0). Вуд
Дата проведения
5 марта, 05.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(33 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь),
Харден (24 + 11 подборов),
Капела (12),
Беверли (6 + 9 подборов),
Ариза (3) Андерсон старт;
(18),
Гордон (11),
Нене (9),
Уильямс (7). Деккер
Мемфис
(23 + 7 передач),
Конли (20 + 10 подборов),
Грин (17 + 7 передач + 4 блок-шота),
Марк Газоль (11),
Аллен (2 + 7 подборов) Парсонс старт;
(12),
Даглас (8),
Картер (8),
Рэндолф (7),
Дэниелс (0),
Харрисон (0),
Эннис (0). Дэвис
Дата проведения
5 марта, 05.00,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(34 + 10 подборов + 6 перехватов),
Ленард (18 + 10 подборов),
Олдридж (6),
Грин (6),
Дедмон (3) Паркер старт;
(17 + 8 подборов),
Пау Газоль (4),
Ли (3),
Миллс (2),
Мюррей (2),
Симмонс (2),
Андерсон (0). Энтони
Миннесота
(24 + 14 подборов),
Таунс (17),
Уиггинс (13 + 11 подборов),
Дженг (11 + 13 подборов + 10 передач),
Рубио (7) Раш старт;
(12),
Бьелица (4),
Мухаммад (2),
Джонс (0),
Данн (0). Олдрич
Дата проведения
5 марта, 06.00,
«Moda Center»
Портленд
(31),
Макколлум (19 + 11 передач),
Лиллард (18),
Харклесс (17),
Нуркич (2) Вонле старт;
(23),
Амину (9),
Ленард (8),
Крэбб (3),
Напьер (0). Коннотон
Бруклин
(26),
Лопес (18),
Лин (12 + 8 подборов),
Холлис-Джефферсон (7 + 6 передач),
ЛеВерт (0) Фой старт;
(20),
Килпатрик (14),
Динуидди (7),
Эйси (6),
Уайтхэд (6),
Букер (0). Макдэниэлс
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