Пхенчхан, Южная Корея. Эстафета

5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане состоится мужская эстафета.
Беларусь (№18): Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников.
Россия (№1): Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.
Германия (№2): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.
Франция (№3): Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад.
Норвегия (№4): Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.
Украина (№5): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
Австрия (№6): Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.
Швеция (№16): Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин.
Aviasales – поиск авиабилетов
купить трафик
Комментарии