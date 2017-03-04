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Кубок мира. Эстафета. Чепелин, Воробей, Абашев и Бочарников выступят в гонке

05.03.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане состоится мужская эстафета. 

Дата проведения
5 марта, 13.45
Онлайн гонки

Пхенчхан, Южная Корея. Эстафета

Беларусь (№18): Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников.

Россия (№1): Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

Германия (№2): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.

Франция (№3): Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

Норвегия (№4): Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.

Украина (№5): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

Австрия (№6): Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

Швеция (№16): Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин.

 

 
 
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5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане состоится мужская эстафета.

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