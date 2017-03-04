Пхенчхан, Южная Корея. Эстафета

5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане пройдет женская эстафета.
Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева.
Германия (№1): Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд.
Франция (№2): Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Селия Эмонье.
Украина (№3): Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.
Норвегия (№6): Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю.
Швеция (№7): Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.
Россия (№8): Татьяна Акимова (Семенова), Светлана Миронова, Ирина Услугина (Трусова), Ирина Старых.
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