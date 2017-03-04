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Кубок мира. Эстафета. Скардино, Кривко, Юркевич и Домрачева выступят в гонке

05.03.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане пройдет женская эстафета. 

Дата проведения
5 марта, 10.30
Онлайн гонки

Пхенчхан, Южная Корея. Эстафета

Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева.

Германия (№1): Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд.

Франция (№2): Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Селия Эмонье.

Украина (№3): Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.

Норвегия (№6): Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю.

Швеция (№7): Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.

Россия (№8): Татьяна Акимова (Семенова), Светлана Миронова, Ирина Услугина (Трусова), Ирина Старых.

 

 
 
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5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане пройдет женская эстафета.

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