Директор «Витебска» Николай Войтюховский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о работе Совета клубов.

– Создание телетрансляций и другие вопросы решались Советом клубов? Что изменилось с появлением этого органа управления?

– Теоретически, да. Если что-то выносится на голосование клубов, то 16 представителей могут любое решение «завернуть». Только пока никто не принимал эпохальных решений. Собственный телеканал? Вопрос заключался в том, снимать или не снимать чемпионат Беларуси в HD-качестве «Сетантой» без затрат клубов. Ну кто ж будет голосовать против? Снимайте, все только за: чем лучше будут показывать футбол, тем лучше нам. Календарь? По календарю тоже ничего, в принципе, не решали. Было три варианта, выбрали лучший. Но других альтернатив ведь никто не предложил.

– В прошлом году многие жаловались на летнюю паузу.

– В этом году туда поставили кубковые матчи. Естественно, это лучше, чем было раньше. С моей колокольни директора клуба, располагающегося на севере страны, не совсем понятно, зачем играть 30 ноября, а летом месяц отдыхать. Понятно, есть чьи-то интересы, тех же участников еврокубков. Но нужно было принимать компромиссный вариант. Проголосовали за оптимальный вариант. Вроде и паузу заполнили. Конечно, если вопросы выносятся на голосование – это хорошо, – сказал Вайтюховский.