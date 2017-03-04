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Директор «Городеи» Марченко: «Работа Совета клубов? При выборе вариантов календаря сидели, совещались и спорили»

05.03.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Городеи» Александр Марченко в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем поделился мнением о работе Совета клубов и рассказал о процессе создания ПФЛ.

– Какова вероятность, что ближайший сезон – последний перед ПФЛ? Как там дела продвигаются?

– Сегодня трудно сказать. Больших сдвигов нет, но первые шаги сделаны. То же телевидение, тот же Совет клубов. Сегодня создание ПФЛ – работа юристов в первую очередь больших клубов, у которых есть возможности, то есть БАТЭ, «Шахтера», «Динамо». В «Городеи», например, сегодня даже нет юриста в штате, поэтому мы можем только совещательную позицию держать.

Надеюсь, процесс будет двигаться и если не в следующем сезоне, то через сезон мы к этому придем.

– Что изменилось с появлением Совета клубов? Чувствуете, что с появлением этого органа вы стали больше влиять на вопросы, связанные с проведением чемпионата?

– Да, я сам присутствовал на первом заседании, поэтому могу поделиться наблюдениями. Во-первых, каждый имеет право голоса. Клуб может донести свою точку зрения и свою позицию. То есть нет такого, что кто-то где-то принял решение. Каждый клуб может донести свои проблемы, и решения принимаются с учетом этих нюансов. Раньше многие вопросы решались без участия клубов. Теперь же все имеют право голоса.

Из имевшихся вариантов клубы выбрали более-менее оптимальный. В нем учтены и еврокубки, и сборные и интересы клубов. Сидели тогда, совещались и спорили – аргументы были у каждого свои. В итоге пришли к чему-то общему, и никто сегодня не может быть в обиде, – сказал Марченко.

 

 
 
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Директор «Городеи» Александр Марченко в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем поделился мнением о работе Совета клубов и рассказал о процессе создания...

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