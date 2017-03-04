﻿ «Ислочь» предложила контракты тринидадцу Джону и россиянину Костину. 21.by
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«Ислочь» предложила контракты тринидадцу Джону и россиянину Костину

05.03.2017 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о ближайших подписаниях.

– Вы говорили, что после субботней игры примите решение по 22-летнему россиянину Кириллу Костину. И прокомментируйте возвращение Уэсли Джона, который сегодня провел один тайм.

– Кириллом мы остались довольны. Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он выступал за молодежную сборную. Предложили ему двухлетний контракт, он взял время на раздумье. Уэсли уже прошел углубленное медобследование, и в понедельник по нему будет полное медицинские заключение. Мы готовы заключить контракт с игроком национальной сборной Тринидада и Тобаго, он нам полностью подходит. Будем надеяться, что Джон нам поможет, – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о ближайших подписаниях.

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