Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о ближайших подписаниях.

– Вы говорили, что после субботней игры примите решение по 22-летнему россиянину Кириллу Костину. И прокомментируйте возвращение Уэсли Джона, который сегодня провел один тайм.

– Кириллом мы остались довольны. Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он выступал за молодежную сборную. Предложили ему двухлетний контракт, он взял время на раздумье. Уэсли уже прошел углубленное медобследование, и в понедельник по нему будет полное медицинские заключение. Мы готовы заключить контракт с игроком национальной сборной Тринидада и Тобаго, он нам полностью подходит. Будем надеяться, что Джон нам поможет, – сказал Жуковский.