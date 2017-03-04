МИНСК, 5 мар — Sputnik. Белорус Максим Густик занял второе место на этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике в Москве и с 275 баллами расположился на пятой строчке общего зачета.



© AFP/ Dimitar DILKOFF Талай завоевала серебро на ЧЕ по легкой атлетике

Победу одержал китаец Хан Чжоу (125,22). Россиянин Максим Буров занял третье место 106,79 балла.

Квалификация дала надежду белорусской команде на золото — результат Максима был лучшим среди всех участников, но в решающей стадии Хань Чжоу выполнил более сложный прыжок и получил больше баллов и медаль высшей пробы.

Белорус Станислав Гладченко в итоговом протоколе расположился на 20-м месте — 88,29 балла, его партнер по команде Павел Дик на 25-м — 81,42 балла.

Олимпийский чемпион-2014 Антон Кушнир не выступал в Москве из-за травмы, но благодаря победам на 3 из 5 этапов белорус с 308 баллами занимает третью строчку общего зачета, в котором лидирует китаец Ци Гуанпу (440 очков), на втором месте американец Мак Бохоннон (328). Антон рассчитывает, что сможет восстановиться к мартовскому чемпионату мира.