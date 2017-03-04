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Серебряный кульбит Максима Густика
05.03.2017 11:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар — Sputnik. Белорус Максим Густик занял второе место на этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике в Москве и с 275 баллами расположился на пятой строчке общего зачета.
© AFP/ Dimitar DILKOFF
Победу одержал китаец Хан Чжоу (125,22). Россиянин Максим Буров занял третье место 106,79 балла.
Квалификация дала надежду белорусской команде на золото — результат Максима был лучшим среди всех участников, но в решающей стадии Хань Чжоу выполнил более сложный прыжок и получил больше баллов и медаль высшей пробы.
Белорус Станислав Гладченко в итоговом протоколе расположился на 20-м месте — 88,29 балла, его партнер по команде Павел Дик на 25-м — 81,42 балла.
Олимпийский чемпион-2014 Антон Кушнир не выступал в Москве из-за травмы, но благодаря победам на 3 из 5 этапов белорус с 308 баллами занимает третью строчку общего зачета, в котором лидирует китаец Ци Гуанпу (440 очков), на втором месте американец Мак Бохоннон (328). Антон рассчитывает, что сможет восстановиться к мартовскому чемпионату мира.
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В Москве завершился заключительный этап Кубка мира в лыжной акробатике.
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