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Серебряный кульбит Максима Густика

05.03.2017 11:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Белорус Максим Густик занял второе место на этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике в Москве и с 275 баллами расположился на пятой строчке общего зачета.

Серебряный кульбит Максима Густика
© AFP/ Dimitar DILKOFF
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Победу одержал китаец Хан Чжоу (125,22).  Россиянин Максим Буров занял третье место 106,79 балла.

Квалификация дала надежду белорусской команде на золото — результат Максима был лучшим среди всех участников, но в решающей стадии Хань Чжоу выполнил более сложный прыжок и получил больше баллов и медаль высшей пробы.

Белорус Станислав Гладченко в итоговом протоколе расположился на 20-м месте — 88,29 балла, его партнер по команде Павел Дик на 25-м — 81,42 балла.

Олимпийский чемпион-2014 Антон Кушнир не выступал в Москве из-за травмы, но благодаря победам на 3 из 5 этапов белорус с 308 баллами занимает третью строчку общего зачета, в котором лидирует китаец Ци Гуанпу (440 очков), на втором месте американец Мак Бохоннон (328). Антон рассчитывает, что сможет восстановиться к мартовскому чемпионату мира.

 
Теги: Минск
 
 
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В Москве завершился заключительный этап Кубка мира в лыжной акробатике.

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