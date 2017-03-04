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Черник лидирует в опросе на лучшего игрока «Нанси» в матче с «ПСЖ»

05.03.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник лидирует в опросе среди болельщиков на лучшего игрока команды в матче с «ПСЖ» (0:1).

За голкипера проголосовали более 47% болельщиков.

Напомним, «Нанси» пропустил единственный мяч на 80-й минуте встречи с пенальти.

ФОТО

Как Черник пытался сдержать ПСЖ

ПСЖ – Нанси 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 марта, 19.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 80, пенальти Кавани.
ПСЖТрапп, Орье, Тиаго Силва, Кимпембе, Курзава, Верратти, Крыховяк (Матюиди, 46), Пасторе, Лукас Моура (Дракслер, 64), Кавани, Гонсалу Гедеш (Бен-Арфа, 77).
НансиЧерник, Кюффо, Дианье, Кабако, Мюратори, Аит-Беннассер (Педретти, 82), Гиделейе, Мауасса, Диа (Хаджи, 88), Кура (Бюзен, 69), Пюйо.
Предупреждения:
Мауасса (37), Диа (45), Матюиди (46), Кура (55), Кимпембе (61).
 
 
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник лидирует в опросе среди болельщиков на лучшего игрока команды в матче с «ПСЖ» (0:1).

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