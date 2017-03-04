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Черник лидирует в опросе на лучшего игрока «Нанси» в матче с «ПСЖ»
05.03.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник лидирует в
За голкипера проголосовали более 47% болельщиков.
Напомним, «Нанси» пропустил единственный мяч на 80-й минуте встречи с пенальти.
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник лидирует в опросе среди болельщиков на лучшего игрока команды в матче с «ПСЖ» (0:1).
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