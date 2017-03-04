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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Химки» примут «Цмоки-Минск» и другие матчи
05.03.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» примут на своей площадке «Цмоки-Минск», «Нижний Новгород» – ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 15-3, Химки – 14-3, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 11-2, Енисей – 8-10, ВЭФ – 8-8, Астана – 8-10, Нижний Новгород – 6-12, Автодор – 5-12, Цмоки-Минск – 4-13, Калев – 4-13, Парма – 0-15.
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В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» примут на своей площадке «Цмоки-Минск», «Нижний Новгород» – ЦСКА.
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