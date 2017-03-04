Главный тренер «Нанси» Пабло Корреа прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в чемпионате Франции.

«Потеря очка из-за очень спорного пенальти приводит в бешенство, «ПСЖ» явно не нуждается в такой помощи. Похоже на домашнее судейство, – сказал Корреа в эфире Canal+ Sport.

«Мы чувствуем разочарование из-за сомнительного пенальти. Думаю, что если бы это произошло в штрафной ПСЖ, никакого штрафа не было бы. Это показывает , как нам повезло на определенные действия с самого начала чемпионата. Но содержанием игры до сих пор остаюсь доволен , потому что мои футболисты, некоторые из которых очень молоды, не имеют большого опыта участия в таких матчах. Это позволит им улучшить свои навыки», – сказал Корреа в интервью L’equipe.

Напомним, за «Нанси» выступает белорусский вратарь Сергей Черник. Голкипер пропустил единственный гол на 80-й минуте с пенальти, который реализовал Эдисон Кавани.

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