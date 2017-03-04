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Белоруски в Пхенчхане провели худшую эстафету в сезоне

05.03.2017 12:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Биатлонистки сборной Германии стали победительницами эстафеты на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, белорусская женская сборная продемонстрировала худший результат в этом сезоне.

Белоруски в Пхенчхане провели худшую эстафету в сезоне
© Sputnik Константин Чалабов
Домрачева заняла 13-е место на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане

Немки Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херрман и Франциска Хильдебранд преодолели дистанцию 4 по 6 км за 1 час 7 минут 35,6 секунды (1 штрафной круг + 7 дополнительных патрона). Второе место заняли спортсменки из сборной Норвегии с отставанием в 22,8 секунды (1+11), третью строчку заняла команда Чехии (+22,9, 1+9). Обладателя бронзы наград пришлось определять с помощью фотофиниша: шведская спортсменка Анна Магнуссон боролась до последнего.

Белорусская сборная в составе Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Дарья Домрачева замкнула десятку.

Примечательно, что в хорде гонки белорусские биатлонистки воспользовались 8-ю дополнительными патронами, Дормачева отстрелялась чисто. А вот все три команды, оказавшиеся в Пхенчхане на пьедестале, бежали дополнительные круги.

Российская команда в составе Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой, Ирины Услугиной и Ирины Старых заняла в итоговом протоколе 12-е место с отставанием от лидеров в 2 минуты 21,5 секунды (1+10). 

 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Германии завоевала малый Хрустальный глобус, выиграв общий зачет Кубка мира в эстафетах.

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