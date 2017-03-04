Мэр Минска Андрей Шорец рассказал о корректировке в планах по строительству Национального футбольного стадиона возле площади Ванеева.

Вместо покупки проекта уже возведенной в Европе арены городские власти рассматривают вариант реализации всех стадий строительства собственными силами.

Как сообщалось ранее, в прошлом году городские власти отказались от услуг китайской компании, которая должна была построить Национальный футбольный стадион рядом с существующим «Трактором». Тогда было решено купить проект арены, которая уже работает в одной из европейских стран, и возвести ее за средства бюджета и Банка развития.

«После этого мы изучили несколько вариантов, включая стадион в Будапеште и домашнюю арену варшавской «Легии». Эти варианты в большей мере нас устроили.

Но, к сожалению, не получается купить проект. Потому что действующие у нас и в Европе нормы – они разные. И требуется еще процентов 40 финансовых средств на его перепроектирование и привязку здесь.

Проект домашнего стадиона «Легии» нам готовы были продать за приблизительно три миллиона евро. А еще надо было доплатить за перепроектирование. Поэтому мы, наверное, будем проектировать по аналогу, но своими силами.

Во время визитов белорусские специалисты не только смотрели на стадионы, но и общались с их проектировщиками. Мы можем взять какие-то архитектурные и конструктивные решения, в том числе количество мест, расположение скайбоксов и парковок. Мы очень плотно работаем с Федерацией футбола и возьмем все лучшее», – сказал Шорец.

Как отмечает TUT.BY, конкретных сроков начала работ нет, поэтому в ближайшее время город займется реконструкцией «Трактора», который в перспективе должен стать разминочной площадкой для Национального футбольного стадиона. Инвестпрограммой столицы предусмотрено, что эти работы пройдут в 2017-2019 годах.

Напомним, 18 июля 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ по строительству Национального футбольного стадиона. Весной 2015-го власти Минска объявили тендер на проектирование и строительство арены за 94 миллиона евро рядом со стадионом «Трактор». Осенью того же года наиболее интересное предложение поступило от китайской компании, а уже в декабре проект был согласован и готовился к отправке партнерам. Правда, позже город отказался от услуг китайской стороны и решил возводить объект собственными силами.

Стадион польской «Легии».



