МИНСК, 5 мар — Sputnik. Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Белоруски в Пхенчхане провели худшую эстафету в сезоне

Победила в воскресной эстафете команда Франции. Второе место заняли австрийцы, третьими стали норвежцы. Белорусская четверка с двумя кругами и 11-ю дополнительными патронами поднялась на 15-ю строчку в итоговом протоколе.

Это лучший результат в эстафетах у наших мужчин в сезоне:

Поклюка — 22-е место (6+7), сняты после второго этапа, все 6 кругов заработал Бочраников на первом этапе (3+3, 3+3),

Рупольдинг — 16-е место (3+8),

Анхольц-Антерсельва — 17-е место (1+13),

Хохфильцен ЧМ-2017 — 19-е место (4+12),

Пхенчхан — 15-е место (2+11).

Примечательно, что женская сборная, в этот же день замкнувшая в эстафете десятку, показала свой худший результат сезона.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 марта в финском Контиолахти.