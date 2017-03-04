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Эстафета Пхенчхане стала лучшей в сезоне для белорусских биатлонистов

05.03.2017 15:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

Эстафета Пхенчхане стала лучшей в сезоне для белорусских биатлонистов
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Белоруски в Пхенчхане провели худшую эстафету в сезоне

Победила в воскресной эстафете команда Франции. Второе место заняли австрийцы, третьими стали норвежцы. Белорусская четверка с двумя кругами и 11-ю дополнительными патронами поднялась на 15-ю строчку в итоговом протоколе.

Это лучший результат в эстафетах у наших мужчин в сезоне:

 

  • Поклюка — 22-е место (6+7), сняты после второго этапа, все 6 кругов заработал Бочраников на первом этапе (3+3, 3+3),
  • Рупольдинг — 16-е место (3+8),
  • Анхольц-Антерсельва — 17-е место (1+13),
  • Хохфильцен ЧМ-2017 — 19-е место (4+12),
  • Пхенчхан — 15-е место (2+11).    

 

Примечательно, что женская сборная, в этот же день замкнувшая в эстафете десятку, показала свой худший результат сезона.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 марта в финском Контиолахти.

 
Теги: Минск
 
 
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Свой лучший результат в эстафетных гонках мужская четверка смогла показать на заключительном этапе в корейском Пхенчхане, но болельщики все равно расстроены.

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