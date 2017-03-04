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Эстафета Пхенчхане стала лучшей в сезоне для белорусских биатлонистов
05.03.2017 15:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар — Sputnik. Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Победила в воскресной эстафете команда Франции. Второе место заняли австрийцы, третьими стали норвежцы. Белорусская четверка с двумя кругами и 11-ю дополнительными патронами поднялась на 15-ю строчку в итоговом протоколе.
Это лучший результат в эстафетах у наших мужчин в сезоне:
Примечательно, что женская сборная, в этот же день замкнувшая в эстафете десятку, показала свой худший результат сезона.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 марта в финском Контиолахти.
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Свой лучший результат в эстафетных гонках мужская четверка смогла показать на заключительном этапе в корейском Пхенчхане, но болельщики все равно расстроены.
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