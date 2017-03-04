Хавбек Алексей Миранчук забил гол в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

Полузащитник выдал результативную серию из 3 официальных игр. Ранее он забил в декабрьской встрече с «Тереком» (2:0) и в кубковом матче с «Тосно» (1:0).

В игре с «Крыльями Советов» полузащитник также сделал голевую передачу. На счету хавбека 2 гола и 3 результативных паса после 17 матчей в текущем чемпионате.

Если бы в русском футболе все шло как надо