﻿ Миранчук забил в 3 официальных матчах подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Миранчук забил в 3 официальных матчах подряд

05.03.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук забил гол в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

Полузащитник выдал результативную серию из 3 официальных игр. Ранее он забил в декабрьской встрече с «Тереком» (2:0) и в кубковом матче с «Тосно» (1:0).

В игре с «Крыльями Советов» полузащитник также сделал голевую передачу. На счету хавбека 2 гола и 3 результативных паса после 17 матчей в текущем чемпионате.

Если бы в русском футболе все шло как надо

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук забил гол в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Эстафета Пхенчхане стала лучшей в сезоне для белорусских биатлонистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика