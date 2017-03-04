МИНСК, 5 мар — Sputnik. Мужская сборная России по биатлону победила в зачете Кубка мира в эстафетных гонках, завоевав малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Эстафета Пхенчхана стала лучшей в сезоне для белорусских биатлонистов

В воскресенье российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане и обеспечили себе победу в общем зачете в данной дисциплине. Эстафета в Пхенчхане стала последней гонкой в данном виде программы в нынешнем сезоне Кубка мира.

Сборная России набрала 259 очков. Второе место заняли французы — 242 балла. Третьими стали немцы — 237. Белорусы — на 16-й строчке общего зачета.

У женщин хрустальный трофей заработали представительницы Германии. Победив во всех пяти эстафетах сезона, немки заняли первое место в общем зачете, набрав 300 очков. Второе место заняла команда Франции (248 очков), а замкнули первую тройку биатлонистки из команды Украины (224). Белорусская женская сборная разместилась на восьмой строчке.

Рекорд Фуркада

Французский биатлонист Мартен Фуркад досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира в сезоне-2016/17. На второй строчке россиянин Антон Шипулин, на третьем месте — немец Симон Шемпп.

Лучший из белорусов —Владмир Чепелин — 45. Остальные члены сборной в топ-50 биатлонистов мира не входят: Сергей Бочарников — 64, Дмитрий Абашев- 80, Максим Варабей — 87, Роман Елетнов — 91.

Французский биатлонист Мартен Фуркад о своей досрочной победе в общем зачете узнал от телевизионщиков.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Белоруски в Пхенчхане провели худшую эстафету в сезоне

Фуркад в пятницу стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, по итогам этой гонки 28-летний француз гарантировал себе победу в общем зачете в шестой раз в карьере. По числу больших Хрустальных глобусов Фуркад сравнялся с норвежцем Уле Эйнаром Бьёрндаленом, которому также шесть раз удавалось победить в Кубке мира, что является рекордом.

"Я помню, как это случилось впервые в Ханты-Мансийске. Это было так трудно, что я думал, что не смогу побороться за кубок вновь. Для меня очень важно сравняться с моим кумиром Бьёрндаленом по числу больших Хрустальных глобусов", — сказал Фуркад.

Кстати, 16 февраля Мартен получил малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках.

Немецкая лошадка

Лидер общего зачета немка Лаура Дальмайер (1023 очка), выигравшая обе гонки в Южной Корее, более чем в два раза увеличила отрыв от ближайшей преследовательницы чешки Габриэлы Коукаловой (911). Третьей идет финка Кайса Мякяряйнен (873).

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала обладательницей малого Хрустального глобуса в нынешнем сезоне в зачете индивидуальных гонок, одержав победу на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Индивидуальная гонка в Хохфильцене была последней в нынешнем сезоне, которая идет в зачет Кубка мира. В итоге Дальмайер завоевала трофей на дистанции, набрав 180 очков. Второе место заняла другая немка Ванесса Хинц (103), третьей стала итальянка Рунггальдьер (96).

Лидер белорусской женской сборной Дарья Домрачева, вернувшая в спорт в этом сезоне после рождения дочери Ксении, к сожалению лишь 31-я. Но в отличие от мужчин, в топ-50 входят сразу три биатлонистки: Надежда Скардино на 16-й позиции, Ирина Кривко — на 35-й. Дарья Юркевич в общем зачете 63-я, Надежда Писарева — 96-я.