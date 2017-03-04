Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов сообщил, что тренерский штаб во главе с Александром Андриевским останется в команде на следующий сезон.

«В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи – попадания в плей-офф. Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели – прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остается

У Игоря Бобкова контракт на следующий сезон, он остается. Волченкова мы бы хотели сохранить, но он взрослый хоккеист, его семья живет в Северной Америке. Думаю, он будет решать этот вопрос в первую очередь со своей семьей. Если он согласится, думаю, нам удастся сохранить его.

Контракт Райта мы продлили на год зимой, та же ситуация и с Саболичем. Есть контракты у Бартулиса и Блума.

Позиция пятого легионера? Нам нужно понять, в какую сторону по иностранцам мы пойдем. Если мы пойдем в направлении усиления нападения, то, может быть, будем склоняться к подписанию иностранца-нападающего.

Поэтому по Шону Морриссону остаются вопросы, хотя он нас полностью устраивает – добротный защитник, который здорово помог нам в плей-офф», – заявил Мухометов.