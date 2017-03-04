﻿ Андриевский продолжит работу с «Адмиралом» в следующем сезоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Андриевский продолжит работу с «Адмиралом» в следующем сезоне

05.03.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов сообщил, что тренерский штаб во главе с Александром Андриевским останется в команде на следующий сезон.

«В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи – попадания в плей-офф. Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели – прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остается

У Игоря Бобкова контракт на следующий сезон, он остается. Волченкова мы бы хотели сохранить, но он взрослый хоккеист, его семья живет в Северной Америке. Думаю, он будет решать этот вопрос в первую очередь со своей семьей. Если он согласится, думаю, нам удастся сохранить его.

Контракт Райта мы продлили на год зимой, та же ситуация и с Саболичем. Есть контракты у Бартулиса и Блума.

Позиция пятого легионера? Нам нужно понять, в какую сторону по иностранцам мы пойдем. Если мы пойдем в направлении усиления нападения, то, может быть, будем склоняться к подписанию иностранца-нападающего.

Поэтому по Шону Морриссону остаются вопросы, хотя он нас полностью устраивает – добротный защитник, который здорово помог нам в плей-офф», – заявил Мухометов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов сообщил, что тренерский штаб во главе с Александром Андриевским останется в команде на следующий сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Миранчук забил в 3 официальных матчах подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика