В 20-м туре Украинской премьер-лиги «Карпаты» обыграли «Александрию» (1:0).

Эта победа стала для львовской команды третьей в чемпионате и второй при белорусском тренере Олеге Дулубе. Таким образом, «Карпаты» прервали пятиматчевую безвыигрышную серию.

В турнирной таблице «Карпаты» догнали «Днепр», но уступают ему по дополнительным показателям и продолжают занимать последнее место.

Единственный гол в матче забил Игорь Худобяк.

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