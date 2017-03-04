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Чемпионат Украины. «Карпаты» одержали вторую победу при Дулубе

05.03.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 20-м туре Украинской премьер-лиги «Карпаты» обыграли «Александрию» (1:0).

Эта победа стала для львовской команды третьей в чемпионате и второй при белорусском тренере Олеге Дулубе. Таким образом, «Карпаты» прервали пятиматчевую безвыигрышную серию.

В турнирной таблице «Карпаты» догнали «Днепр», но уступают ему по дополнительным показателям и продолжают занимать последнее место.

Единственный гол в матче забил Игорь Худобяк.

Таблица УПЛ

Карпаты – Александрия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
5 марта, 15.00, «Арена Львов»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 39 Худобяк.
КарпатыБоровик, Лобай, Зубейко (Мирошниченко, 80), Дитятьев, Вербный, Клец (Завийский, 89), Худобяк, Нестеров, Голодюк (Чачуа, 67), Матвиенко, Гладкий.
АлександрияНовак, Чеботаев, Басов, Шендрик, Цуриков, Черний (Гитченко, 74), Запорожан, Грицук, Огиря (Леонов, 67), Козак (Пономарь, 46), Кулиш.
Предупреждения:
Козак (38), Вербный (43), Басов (61), Дитятьев (62), Цуриков (69), Зубейко (79).
Удаление:
Басов (71).
 
 
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В 20-м туре Украинской премьер-лиги «Карпаты» обыграли «Александрию» (1:0).

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