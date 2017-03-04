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Чемпионат Украины. «Карпаты» одержали вторую победу при Дулубе
05.03.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 20-м туре Украинской премьер-лиги «Карпаты» обыграли «Александрию» (1:0).
Эта победа стала для львовской команды третьей в чемпионате и второй при белорусском тренере Олеге Дулубе. Таким образом, «Карпаты» прервали пятиматчевую безвыигрышную серию.
В турнирной таблице «Карпаты» догнали «Днепр», но уступают ему по дополнительным показателям и продолжают занимать последнее место.
Единственный гол в матче забил Игорь Худобяк.
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В 20-м туре Украинской премьер-лиги «Карпаты» обыграли «Александрию» (1:0).
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