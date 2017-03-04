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Пять украинцев не сыграли за «Нафтан» в товарищеском матче из-за проблем на белорусско-российской границе

05.03.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал победу над ЦРФСО (Россия, Д3) в состоявшемся в Смоленске товарищеском матче (2:1).

– У нас задача одна – подготовка к стартующему в начале апреля чемпионату. Каждый товарищеский матч – этап подготовки к нему. Сегодня пять футболистов не смогли принять участие в матче из-за технических моментов: у граждан Украины возникли проблемы с пересечением белорусско-российской границы. Зато у других ребят была возможность проявить себя. Доволен игрой, доволен уровнем соперника.

Смоленск – мой родной город. Очень приятно приехать сюда, окунуться в эту смоленскую атмосферу. Одни плюсы в этой поездке. Получили нагрузку плюс добились положительного результата.

Постепенно готовимся к сезону, шаг за шагом, – сказал Сидоренков.

Матч ЦРФСО – «Нафтан» состоялся в Смоленске. Напомним, в начале февраля текущего года Россия создала пограничные зоны на границе с Беларусью.

 
 
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал победу над ЦРФСО (Россия, Д3) в состоявшемся в Смоленске товарищеском матче (2:1).

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