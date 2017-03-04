|
Игорь Шалимов: «Ничьей со «Спартаком» удовлетворены, учитывая, что мы два раза проигрывали»
05.03.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об исходе матча 18-го тура чемпионата России со
– Никаких мыслей нет после матча. Результатом удовлетворены, учитывая, что мы два раза проигрывали.
Почему мы проигрывали, как получали голы – это будем разбирать. Концовку мы играли вдесятером, поэтому расцениваю этот результат как удовлетворительный.
Сейчас задача – восстановиться. У нас травмированные добавились.
- Уже сейчас можно что-то сказать о состоянии
– Газинский подвернул голеностоп, а
- Не показалось, что, может, немного поспешили с заменами?
– Нет, нам надо было отыгрываться, поэтому надо было делать замены. Это несчастный случай, что Федя получил травму.
- Насколько повлияла на игру травма Газинского в середине первого тайма?
– Это потеря. Газинский у нас ведущий игрок в центральной зоне. Вышел парень [Илья Жигулев], который у нас всего второй раз выходит.
Вышел неплохо. Но основной игрок уходит по травме, а выходит молодой не размявшийся парень. Понятно, что мы где-то теряем. Не в обиду ему, но это нормально.
- Дальше очень плотный календарь – «Сельта», «Локомотив», другие матчи. А лазарет только растет.
– Надо выяснить точно, насколько серьезные травмы, потому что, может, все будет нормально, – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Наш футбол».
Sports.ru проводил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об исходе матча 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии