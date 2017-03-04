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БАТЭ – «Колос». Рушевич оформил дубль и отдал голевую передачу
05.03.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Турции проходит товарищеский матч БАТЭ – «Колос» (Украина, Д2) – 3:3 (второй тайм).
Новичок БАТЭ Анес Рушевич принял участие во всех голах своей команды. На 38-й минуте форвард ассистировал Александру Володько, на 44-й и 56-й минутах 20-летний футболист оформил дубль.
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В Турции проходит товарищеский матч БАТЭ – «Колос» (Украина, Д2) – 3:3 (второй тайм).
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