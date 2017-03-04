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«Краснодар» – «Спартак». Мартынович стал лучшим игроком своей команды и второй звездой матча по версии WhoScored
05.03.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Портал WhoScored.com опубликовал оценки игрокам по итогам матча чемпионата России «Краснодар» – «Спартак» (2:2).
Белорусский защитник хозяев Александр Мартынович получил оценку 7,6 и стал лучшим игроком «Краснодара». Среди участников поединка более высокую оценку получил лишь форвард «Спартака» Зе Луиш (7,7).
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«Краснодар» – «Спартак». Мартынович стал лучшим игроком своей команды и второй звездой матча по версии WhoScored
Портал WhoScored.com опубликовал оценки игрокам по итогам матча чемпионата России «Краснодар» – «Спартак» (2:2).
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