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Игорь Грищук: «Доволен этим сезоном. У нас такой бюджет, а не другой, поэтому находимся там, где мы есть»

05.03.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Цмокаў» Игорь Грищук прокомментировал поражений от «Химок» в матче Единой лиги ВТБ (72:80).

«Прежде всего хочу поздравить свою команду, а также соперника за хорошую игру. У нас были большие проблемы на щите, проиграли с разницей в 12 подборов, а это очень много, поэтому матч сложился так, а не иначе. Самое главное, что уже вторую игру подряд не можем забить штрафные, и здесь есть проблемы психологического плана.

В целом, игрой доволен, да и этим сезоном, в принципе, тоже доволен. У нас 14 побед – четыре в Лиге ВТБ и 10 в Кубке Европы ФИБА. Если бы выиграли у израильской команды, то прошли дальше. У нас такой бюджет, а не другой, поэтому находимся там, где мы есть на данный момент», – передает слова Грищука официальный сайт «Химок».

 
 
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Главный тренер «Цмокаў» Игорь Грищук прокомментировал поражений от «Химок» в матче Единой лиги ВТБ (72:80).

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