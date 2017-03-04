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Ясинский перешел в «Жальгирис»
05.03.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Игорь Ясинский подписал контракт с литовским «Жальгирисом». Об этом футболист сообщил корреспонденту Tribuna.com.
Последний сезон Ясинский провел в «Белшине». Подробную статистику игрока смотрите
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Белорусский полузащитник Игорь Ясинский подписал контракт с литовским «Жальгирисом».
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