﻿ Игорь Криушенко: «Придерживаюсь принципа «в футбол по блату не играют», поэтому в сборной будет играть тот, кто сильнее и лучше подготовлен». 21.by
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Игорь Криушенко: «Придерживаюсь принципа «в футбол по блату не играют», поэтому в сборной будет играть тот, кто сильнее и лучше подготовлен»

05.03.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал об одном из правил своей работы.

– По моей работе в Жодино вы знаете, что я придерживаюсь принципа «в футбол по блату не играют», поэтому и в сборной будет играть тот, кто сильнее и лучше подготовлен на данный момент, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал об одном из правил своей работы.

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