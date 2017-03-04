Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал об одном из правил своей работы.

– По моей работе в Жодино вы знаете, что я придерживаюсь принципа «в футбол по блату не играют», поэтому и в сборной будет играть тот, кто сильнее и лучше подготовлен на данный момент, – сказал Криушенко.