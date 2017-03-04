|
Игорь Криушенко: «Придерживаюсь принципа «в футбол по блату не играют», поэтому в сборной будет играть тот, кто сильнее и лучше подготовлен»
05.03.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал об одном из правил своей работы.
– По моей работе в Жодино вы знаете, что я придерживаюсь принципа «в футбол по блату не играют», поэтому и в сборной будет играть тот, кто сильнее и лучше подготовлен на данный момент, – сказал Криушенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Криушенко: «Придерживаюсь принципа «в футбол по блату не играют», поэтому в сборной будет играть тот, кто сильнее и лучше подготовлен»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал об одном из правил своей работы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии