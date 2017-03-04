|
ЧЕ-2017 в залах. Белорус Селиверстов выиграл бронзу в прыжках в высоту
05.03.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорус Павел Селиверстов занял третье место в финале соревнований по прыжкам в высоту в рамках проходящего в Белграде чемпионата Европы по легкой атлетике в залах.
Чемпионат Европы в залах
Мужчины
Прыжки в высоту
Финал
1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 232 см
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Павел Селиверстов занял третье место в финале соревнований по прыжкам в высоту в рамках проходящего в Белграде чемпионата Европы по легкой атлетике в...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии