﻿ ЧЕ-2017 в залах. Белорус Селиверстов выиграл бронзу в прыжках в высоту. 21.by
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ЧЕ-2017 в залах. Белорус Селиверстов выиграл бронзу в прыжках в высоту

05.03.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорус Павел Селиверстов занял третье место в финале соревнований по прыжкам в высоту в рамках проходящего в Белграде чемпионата Европы по легкой атлетике в залах.

Чемпионат Европы в залах

Мужчины

Прыжки в высоту

Финал

1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 232 см
2. Робби Грабаржа (Великобритания) – 230 см
3. Павел Селиверстов (Беларусь) – 227 см

 
 
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Белорус Павел Селиверстов занял третье место в финале соревнований по прыжкам в высоту в рамках проходящего в Белграде чемпионата Европы по легкой атлетике в...

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