Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус рассказал о политике клуба по начислению бонусов футболистам.

– Что касается происходящих во многих сферах сокращений – возможно, у нас это не так очевидно, но если по штату в основном составе может играть до тридцати футболистов, у нас сегодня обойма игроков составляет двадцать два человека. Зато это всё боеспособные штыки, на каждого из которых мы рассчитываем.

Бонусы и премиальные игрокам начисляются, согласно разработанному в клубе положению. В этом положении оговаривается непосредственное участие и личный вклад каждого футболиста. У нас нет такого понятия, как премиальные за победу, ведь единичные победы мало что значат, если не приносят результата. Поэтому у нас премиальные начисляются исходя из конечного результата – то есть, при нахождении команды на определенном месте в турнирной таблице. Есть еще бонусы личного характера за количество баллов (голы, пасы, «сухие» игры для вратарей), набранных в чемпионате, но это не слишком большие деньги, – сказал Хлус.