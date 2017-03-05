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Дмитрий Коваленок: «Проблема «Немана» – недостаточная совместимость людей, которые приходят в команду»

05.03.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Немана» Дмитрий Коваленок рассказал о проблемах в коллективе.

- Чего не хватает «Неману», чтобы быть среди лидеров чемпионата?

– Чего не хватает – вопрос прошедшего сезона. Причины достаточно своеобразные. Они, скорее, кроются в тех людях, которые пополняют команду. Каждый год у нас определенное количество человек новые. У них не совсем получается (может быть, в силу времени или своих индивидуальных человеческих качеств) влиться в коллектив. Ведь все игроки, выступающие в Беларуси, плюс-минус одинаковые. А показать свои лучшие качества можно только в здоровом коллективе. Мне кажется, проблема «Немана» – недостаточная совместимость людей, которые приходят в команду. Я не говорю, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто можно ничего человеку не говорить, а он тебя понимает с одного взгляда. Вот такая согласованность дает результат, – сказал Коваленок в эфире «Гродно-плюс».

 
Теги: Гродно
 
 
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Форвард «Немана» Дмитрий Коваленок рассказал о проблемах в коллективе.

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