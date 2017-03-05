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НБА. «Индиана» вырвала победу у «Атланты», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком» и другие матчи
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В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Атланта» примет на своей площадке «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
5 марта, 21.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Миллсэп (23 + 10 подборов),
Шредер (18 + 7 передач),
Сефолоша (12),
Ховард (9 + 14 подборов),
Бэйзмор (2) старт;
Хардуэй (24),
Ильясова (5),
Дилэйни (2),
Принс (1).
- Индиана
-
Джордж (34 + 5 потерь),
Тиг (16 + 6 передач),
Майлз (13),
Тернер (5),
Янг (4) старт;
Робинсон (11),
Джефферсон (4 + 8 подборов),
Эллис (3),
Стаки (3),
Кристмас (2),
Серафин (2).
- Дата проведения
-
5 марта, 23.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Роуз (28),
Порзингис (24 + 15 подборов),
Энтони (15),
Ли (5),
Томас (0 + 7 подборов) старт;
Холидэй (10),
Бэйкер (9),
Эрнангомес (8),
Кузминскас (4),
О’Куинн (2).
- Голден Стэйт
-
Карри (31 + 8 подборов + 6 передач),
Томпсон (29),
Грин (13 + 7 подборов),
Пачулия (10),
Барнс (3) старт;
Уэст (7),
Игудала (6),
МакГи (5),
Кларк (4),
Маккоу (4),
Ливингстон (0),
МакАду (0).
- Дата проведения
-
6 марта, 01.00, «US Airways Center»
- Финикс
-
Бледсоу (28 + 9 передач),
Букер (16),
Уоррен (14 + 7 подборов),
Крисс (10 + 5 блок-шотов),
Лень (8) старт;
Юлис (20),
Уильямс (11 + 15 подборов),
Барбоза (2),
Джонс (0),
Дадли (0).
- Бостон
-
Томас (35),
Краудер (16 + 10 подборов),
Браун (14),
Джонсон (13 + 8 подборов),
Жеребко (1) старт;
Розир (14),
Смарт (11),
Грин (2),
Мики (0),
Олиник (0),
Зеллер (0).
- Дата проведения
-
6 марта, 01.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Бил (32),
Уолл (19 + 10 передач),
Портер (11),
М-ф Моррис (8),
Гортат (7 + 11 подборов) старт;
Богданович (27),
Саторански (5),
Маинми (4),
Дженнингс (2 + 7 передач),
Убре (0).
- Орландо
-
Росс (20),
Фурнье (18),
Пэйтон (15),
Гордон (15 + 11 подборов),
Бийомбо (14 + 15 подборов) старт;
Грин (12),
Хезонья (12),
Огастин (8),
Уотсон (0),
Циммерман (0).
- Дата проведения
-
6 марта, 02.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Лоусон (19),
Коллисон (18),
Аффлало (17),
Коули-Стайн (15 + 9 подборов),
Куфос (12 + 10 подборов) старт;
Темпл (11),
Хилд (10 + 5 потерь),
Толливер (7),
Лабиссьер (0).
- Юта
-
Худ (28),
Хэйворд (23),
Гобер (16 + 24 подбора),
Джордж Хилл (15 + 8 передач),
Фэйворс (9) старт;
Беркс (7),
Инглс (6),
Диао (4),
Экзам (2),
Лайлс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Атланта» примет на своей площадке «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком».
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