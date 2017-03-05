﻿ НБА. «Индиана» вырвала победу у «Атланты», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. «Индиана» вырвала победу у «Атланты», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком» и другие матчи

05.03.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Атланта» примет на своей площадке «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком».

НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Индиана 96:97 (30:19, 20:31, 24:31, 22:16)
Дата проведения
5 марта, 21.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Миллсэп (23 + 10 подборов), Шредер (18 + 7 передач), Сефолоша (12), Ховард (9 + 14 подборов), Бэйзмор (2)  старт; Хардуэй (24), Ильясова (5), Дилэйни (2), Принс (1).
Индиана
Джордж (34 + 5 потерь), Тиг (16 + 6 передач), Майлз (13), Тернер (5), Янг (4)  старт; Робинсон (11), Джефферсон (4 + 8 подборов), Эллис (3), Стаки (3), Кристмас (2), Серафин (2).

 

Нью-Йорк – Голден Стэйт 105:112 (18:29, 32:20, 26:35, 29:28)
Дата проведения
5 марта, 23.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Роуз (28), Порзингис (24 + 15 подборов), Энтони (15), Ли (5), Томас (0 + 7 подборов)  старт; Холидэй (10), Бэйкер (9), Эрнангомес (8), Кузминскас (4), О’Куинн (2).
Голден Стэйт
Карри (31 + 8 подборов + 6 передач), Томпсон (29), Грин (13 + 7 подборов), Пачулия (10), Барнс (3)  старт; Уэст (7), Игудала (6), МакГи (5), Кларк (4), Маккоу (4), Ливингстон (0), МакАду (0).

 

Финикс – Бостон 109:106 (19:22, 30:20, 32:35, 28:29)
Дата проведения
6 марта, 01.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Бледсоу (28 + 9 передач), Букер (16), Уоррен (14 + 7 подборов), Крисс (10 + 5 блок-шотов), Лень (8)  старт; Юлис (20), Уильямс (11 + 15 подборов), Барбоза (2), Джонс (0), Дадли (0).
Бостон
Томас (35), Краудер (16 + 10 подборов), Браун (14), Джонсон (13 + 8 подборов), Жеребко (1)  старт; Розир (14), Смарт (11), Грин (2), Мики (0), Олиник (0), Зеллер (0).

 

Вашингтон – Орландо 115:114 (25:28, 20:33, 34:29, 36:24)
Дата проведения
6 марта, 01.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (32), Уолл (19 + 10 передач), Портер (11), М-ф Моррис (8), Гортат (7 + 11 подборов)  старт; Богданович (27), Саторански (5), Маинми (4), Дженнингс (2 + 7 передач), Убре (0).
Орландо
Росс (20), Фурнье (18), Пэйтон (15), Гордон (15 + 11 подборов), Бийомбо (14 + 15 подборов)  старт; Грин (12), Хезонья (12), Огастин (8), Уотсон (0), Циммерман (0).

 

Сакраменто – Юта 109:110 OT (31:25, 28:20, 22:24, 16:28, 12:13)
Дата проведения
6 марта, 02.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Лоусон (19), Коллисон (18), Аффлало (17), Коули-Стайн (15 + 9 подборов), Куфос (12 + 10 подборов)  старт; Темпл (11), Хилд (10 + 5 потерь), Толливер (7), Лабиссьер (0).
Юта
Худ (28), Хэйворд (23), Гобер (16 + 24 подбора), Джордж Хилл (15 + 8 передач), Фэйворс (9)  старт; Беркс (7), Инглс (6), Диао (4), Экзам (2), Лайлс (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Атланта» примет на своей площадке «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Санчес поссорился с игроками «Арсенала» перед матчем с «Ливерпулем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика